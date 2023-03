A passagem do Benfica aos quartos de final da Liga dos Campeões foi notícia um pouco por todo o mundo, com três destaques: a goleada, o rendimento de Gonçalo Ramos e a expectável queda de Scott Parker como treinador do Club Brugge.

Num olhar sob a imprensa belga, denota-se que o foco é mesmo a iminente saída do treinador inglês «pela porta muito pequena», como escreve o Le Soir. Já o Nieuwsblad, considera que «as horas de Parker estão contadas» e Alfred Schreuder, ex-Ajax, é o principal favorito para suceder no cargo.

Em Espanha, o AS nota que Gonçalo Ramos, autor de um bis, «é imparável». O jornal sublinha que «o Benfica não teve piedade de uma equipa em crise» e mostrou «superioridade absoluta».

«“Quando vier o [que é] importante, vão cair”, dizia-se do Benfica quando, até novembro, ainda não tinha perdido um único jogo. (…) Bem, estamos em março, levaram Enzo Fernández e ainda não caíram», lê-se.

O Mundo Deportivo, por sua vez, compara os encarnados a um «rolo compressor», enquanto o Sport elege a equipa portuguesa como «a revelação» da Champions.

O generalista El Pais vai mais longe, garantindo que este Benfica «desafia a maldição de Guttmann».

O alemão Bild dá foco a Roger Schmidt e escreve que o «treinador alemão é a surpresa nos quartos de final».

«É bom os favoritos abrirem os olhos, porque o Benfica pode surpreender», alerta o Globoesporte, no Brasil.

Por fim, o argentino Olé nota que Otamendi vai falhar os quartos, mas avisa que o Benfica «está ansioso por lutar pela prova».

«Claro que todos os rivais têm de ter algo claro: se se depararem com as águias, terão de fazer muito para conseguirem passar uma equipa que vem com confiança à altura», lê-se.

Veja, na galeria associada, o que escreve a imprensa internacional sobre a vitória do Benfica.