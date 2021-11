Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 5-2 com o Bayern Munique:

[As poupanças de habituais titulares a pensar no jogo com o Barcelona. Mensagem que passou para o balneário não era a de que o jogo estava perdido? Essa estratégia agradou ao presidente do Benfica, que está aqui a assistir à conferência?]

«Sabíamos que tínhamos três jogadores em perigo por amarelos para o jogo com o Barcelona. Está a fazer-me essa pergunta e não sei se sabia. O Julian [Weigl], o Nico [Otamendi] e o Rafa. Este apuramento passa também pelo jogo em Barcelona e em Lisboa com o Dínamo Kiev. Esta questão põe-se porque neste grupo, logo à partida, as equipas que teoricamente se qualificariam eram o Bayern Munique e o Barcelona. E nós ainda estamos a discutir o apuramento com o Barcelona. E sabíamos que isso ia ficar decidido nos últimos dois jogos. Tentámos jogar com um critério que pudesse ser muito mais factual dentro do que são estes três jogos e quais seriam os dois que poderíamos escolher melhor para podermos pontuar.»

[Dupla jornada com o Barcelona a ganhar e a subir ao segundo lugar obriga o Benfica a ir ganhar a Camp Nou? Saída de Ronald Koeman dificulta a tarefa?]

«Se o Benfica vencer em Camp Nou, fica muito próximo do apuramento, mas desde que pontue vai sempre para o último jogo em vantagem em relação à equipa do Barcelona. [n.d.r.: vantagem será apenas no confronto direto em caso de igualdade pontual no final da fase de grupos, mas se empatar em Camp Nou o Benfica necessitará de vencer o Dínamo Kiev e esperar que o Barcelona não vença o Bayern]

O Barcelona jogará aqui em Munique e estamos a fazer contas um pouco à frente, mas as contas são feitas assim. E felizmente ainda conseguimos estar a discutir o apuramento com o Barcelona, não é com outra equipa. O facto de o Barcelona ter mudado de treinador não é um problema meu.»

[Mudança de muitos jogadores no onze não passa mensagem de falta de ambição? Com outra equipa o Benfica não poderia discutir este jogo?]

«Não sinto [que tenha passado mensagem de falta de ambição]. Não é a primeira vez que o Benfica, na Champions, muda três, quatro ou cinco jogadores. Não é nada diferente do que sempre fizemos. Essa questão não se colocou nos outros jogos e, por isso, não sei porque é que se coloca neste.»