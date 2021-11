Declarações do médio do Benfica, Paulo Bernardo, após a derrota frente ao Bayern Munique (2-5), ele que se estreou pela equipa principal dos encarnados. (Imagens vídeo Eleven Sports):

[Estreia num dos grandes palcos da Europa. Uma memória individual para guardar, mas um resultado coletivo para esquecer?]

- Gostava de me estrear pelo Benfica com uma vitória, mas infelizmente não aconteceu. O mister depositou muita confiança em mim para me meter num jogo deste, na Liga dos Campeões, estou muito feliz por isso, mas triste por não levar os três pontos daqui.

[O que leva destes minutos para o futuro?]

- É uma grande experiência, os adversários eram muito bons, o Bayern é uma grande equipa. Não conseguimos ganhar, mas já estamos focados no próximo jogo. Quereremos corrigir o que não fizemos tão bem neste jogo.

[Faltam dois jogos jogo, o próximo jogo com o Barcelona é decisivo?]

- Só dependemos de nós, estamos aqui para trabalhar. Queremos ganhar lá em Camp Nou e estamos aqui para fazer isso.