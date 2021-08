João Mário, jogador do Benfica, em declarações à BTV após a vitória do Benfica sobre o Spartak Moscovo por 2-0 no Estádio da Luz:

«Sabíamos que tínhamos vantagem já do jogo de Moscovo. Gerimos essa vantagem muito bem e a equipa está de parabéns por ter conseguido apurar-se para o play-off.

[Sobre a estreia a marcar no primeiro jogo na Luz como jogador do Benfica]

É sempre especial, primeiro jogo com adeptos, fazer um golo e ajudar a equipa. Também agradecer aos adeptos que vieram cá e aos que nos apoiam, por toda esta força. Faz diferença para a equipa e acho que isso nota-se em campo.

[Parece que já joga no Benfica há muito tempo]

Acima de tudo, conheço bem as ideias do mister, sei o que ele gosta e, depois, entendo-me bem com o Rafa e com o Pizzi. São jogadores com quem já joguei antes e acho que isso faz a diferença.»