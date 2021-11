No jogo com o Barcelona, Jorge Jesus apresentou em campo um ataque composto por Darwin, Yaremchuk e Rafa.

O Benfica venceu por 3-0, mas desde então o avançado ucraniano caiu na lista de preferências do treinador dos encarnados e Everton apareceu em bom plano nos últimos jogos, nos quais Jesus apostou num ataque composto por Everton, Darwin e Rafa.

Aproveitar o bom momento de Everton ou recuperar o casamento de sucesso do jogo da Luz com os espanhóis? Jorge Jesus não abriu o jogo, mas assumiu que essa decisão não só está dependente da ideia que pretende pôr em prática, como também do quarteto defensivo que Xavi vai montar.

«Terá muito a ver com quais serão os quatro jogadores do Barcelona que jogam atrás: isso para mim é muito importante para saber qual é o tridente que vou colocar. Só saberei na altura do jogo, mas pelas informações que temos...», começou por dizer. «Não é por jogar o Everton ou o Darwin [sobre a esquerda] que seremos mais ou menos ofensivos. Somos iguais, mas com características diferentes: um mais atacante na profundidade e outro mais com posse, podendo jogar com outra dinâmica e outra possibilidade para fazer contragolpe», acrescentou.

Jesus reconheceu que o Benfica terá dificuldades em ser tão eficaz na pressão como foi no jogo que as duas equipas fizeram há quase dois meses. «Será mais diícil, mas não vamos fugir da nossa ideia de jogo, que vai ser exatamente igual à do Estádio da Luz. Mas pode não conseguir entrar no jogo, porque a qualidade da equipa do Barcelona pode fazer isso. Mas vamos com a ideia de tentar saber quando temos de estar numa pressão mais alta e mais baixa. Temos de nos saber adaptar a esses momentos posicionais, como aconteceu em Lisboa, onde nem sempre tivemos uma pressão alta. E amanhã muito menos, mas trabalhámos em função dessas ideias», referiu.

João Mário, que se lesionou nas costas no jogo com o Sp. Braga antes da pausa para as seleções, está convocado para o jogo e pode regressar ao onze. «Acredito que possa estar no jogo. As indicações têm sido boas», disse o treinador do Benfica.