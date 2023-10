Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com a Real Sociedad no Estádio da Luz para a Liga dos Campeões:

«Parabéns à Real Sociedad. Mostrou ser uma equipa de topo e estar numa forma excelente. Mereceram ganhar, controlaram e dominaram o jogo. Ganharam quase todos os duelos e as segundas bolas. Estiveram muito compactos sem bola e foram bastante pressionantes.

Temos de aceitar que não estivemos ao nível necessário na Champions para fazer um jogo melhor no nosso estádio. É frustrante, mas faz parte do futebol. Por vezes temos de lidar com estas situações.

Temos de melhorar. Precisamos que muitos jogadores estejam fisicamente em melhor forma, mas também precisamos da nossa melhor arma, que é a união e a ligação em campo, especialmente taticamente. Não mostrámos isso a um bom nível para que fôssemos competitivos no jogo.

Apesar disso, o jogo esteve em aberto durante muito tempo, porque defendemos muito bem, com os centrais e os médios. Foi por isso que conseguimos sobreviver. Depois do primeiro golo tentámos tudo, mas foi difícil. Temos de aceitar que a Real Sociedad mereceu vencer.»

[Admite que pode ter errado taticamente na preparação para este jogo?]

«Tendo jogado como jogámos, claro que posso não ter feito tudo perfeito. Eu é que sou o responsável pelo desempenho dos jogadores a nível individual e coletivo. Não vi muitos jogadores na melhor forma. Sei que há algumas razões para isso, faz parte, mas penso que não foi tanto uma razão tática. Foi mais pelo adversário. A Real Sociedad tem muita qualidade em cada posição e tem jogadores em excelente forma, fizeram quase todos os jogos e por isso estão habituados uns aos outros. É uma equipa que tem o que nós tínhamos na época passada e isso torna as coisas mais fáceis. Não é fácil para nenhuma equipa defrontar estas equipas. Temos de aceitar esta lição.»