Na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, o treinador do Benfica analisou o resultado do sorteio da Liga dos Campeões, que colocou os encarnados no mesmo grupo de Inter Milão, Salzburgo e Real Sociedad.

«É um grupo de Liga dos Campeões muito interessante. Todas as equipas são muito boas. Conhecemos o Inter, jogámos contra eles nos quartos de final da Champions e perdemos, mas saímos com o sentimento de que era possível. Mas serão jogos muito difíceis», introduziu.

Roger Schmidt analisou ainda o Salzburgo, equipa austríaca que treinou entre 2012 e 2014 e que confessou continuar a seguir. «Conheço muito bem a equipa desde o meu período lá há dez anos. Gosto muito do clube e têm mostrado nos últimos dez anos uma consistência e um desenvolvimento muito bons. Sempre acreditaram na filosofia deles, de desenvolver jovens jogadores e praticar um futebol intenso. É muito difícil jogar contra eles», atestou.

Sobre a Real Sociedad, o treinador do Benfica vincou que quem chega à Champions através da competitiva Liga espanhola só pode ter qualidade.

«É um grupo muito equilibrado e precisamos de seis jogos muito bons para nos qualificarmos. É um grupo interessante e muito difícil», perspetivou.