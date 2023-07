Chiquinho, médio do Benfica, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de força ao colega de equipa Samuel Soares, depois de o guarda-redes ter cometido uma fífia no particular frente ao Burnley na última terça-feira realizado no estádio do Restelo, em que ingleses venceram por 2-0, que resultou no segundo golo do conjunto britânico.

No seu Instagram, Chiquinho partilhou a publicação da mãe do jovem guarda-redes de 21 anos, deixando ele também uma mensagem de apoio ao colega de equipa.

«Continua a errar porque certamente o futuro vai ser risonho. Falar, até papagaio fala! Mereces o mundo, meu menino! Samonstro», lê-se na reação.