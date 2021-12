Darwin Nuñez é baixa quase certa para o clássico com o FC Porto para a Liga.

O avançado uruguaio teve de ser suturado no pé esquerdo depois de ser atingido pelo portista Fábio Cardoso no jogo do Dragão para a Taça de Portugal e foi forçado a deixar o jogo nos minutos iniciais da segunda parte.

Após três dias de folga (24, 25 e 26), o plantel encarnado volta aos trabalhos nesta segunda-feira, dia em que Darwin poderá ser reavaliado e ter a certeza se pode ou não alinhar no Dragão ou regressar aos relvados apenas em 2022. Ainda assim, o segundo cenário é o mais provável, dada a ferida profunda e a proximidade temporal entre os dois jogos.

Assim sendo, o Benfica deverá apresentar-se no clássico da 16.ª jornada, a 30 de dezembro, pelo menos sem três dos habituais titulares, já que Darwin junta-se ao castigado Otamendi e a Grimaldo, positivo para a covid-19.

Para o eixo do ataque, Jorge Jesus tem ainda Roman Yaremchuk, Haris Seferovic e Gonçalo Ramos.