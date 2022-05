No final do Clássico deste sábado, já com os jogadores do FC Porto a festejar o título, Darwin Núñez fez questão de deixar uma mensagem para as bancadas do Estádio da Luz.

Ao abandonar o relvado, e antes de entrar no túnel de acesso aos balneários, o internacional uruguaio foi alternando entre palmadas no símbolo do Benfica, na camisola, e um gesto a apontar com o indicador para o chão.

Seria um «fico»?

Veja as imagens: