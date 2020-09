Resolvidos os últimos entraves ao negócio, Darwin Nuñez já está no Benfica Campus, onde será finalmente apresentado como reforços dos encarnados às 19h30.

Edgardo Lasalvia, representante do avançado uruguaio, partilhou no Twitter uma fotografia dos dois no centro de treinos, ao lado do edifício onde fica o auditório. «Prontos», escreveu, provavelmente antes de o jogador rubricar contrato.

Darwin é a sétima contratação do Benfica para a nova época, depois de Pedrinho (Corinthians), Helton Leite (Boavista), Gilberto (Fluminense), Vertonghen (Tottenham), Everton (Grêmio) e Lucca Waldschmidt (Friburgo).