Darwin Núñez figura no onze do ano da Liga, como um dos melhores avançados da época 2021/22 do campeonato nacional.

O antigo jogador do Benfica, agora no Liverpool, é o primeiro futebolista a ser nomeado que não pertence ao FC Porto ou ao Sporting.

Darwin, refira-se, foi o melhor marcador da Liga, com 26 golos em 28 jogos. Foi ainda eleito o homem do jogo em 11 ocasiões.