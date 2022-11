David Luiz explicou recentemente a Zico, numa entrevista para a Band Sports, a mirabolante história da sua mudança para o Benfica, em janeiro de 2007.

O atual jogador do Flamengo desvendou pormenores incríveis, como um voo no jato de Ivete Sangalo da Bahia para São Paulo e uma mentira a Luís Filipe Vieira para assinar contrato sem realizar exames médicos.

O defesa brasileiro apresentou-se no Estádio da Luz com uma pubalgia e deixou má impressão nos primeiros treinos, justificando a avaliação negativa do técnico Fernando Santos: «Este miúdo não joga nada, manda-o embora para Copacabana!»

David Luiz recuperou da lesão e estreou-se em março de 2007, contra o Paris Saint-Germain, em pleno Parque dos Príncipes.

O jogador de 35 anos recorda ainda que, antes de renovar contrato com o Benfica, foi alvo de uma proposta do FC Porto, acabando por optar pela permanência no Benfica.

VEJA O RELATO INCRÍVEL DE DAVID LUÍZ: