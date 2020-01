Não costumam ser positivas as visitas do Desp. Aves ao Estádio da Luz. Em oito jogos, os avenses perderam sempre e têm um registo de golos pouco abonatório: 17 sofridos e apenas dois marcados.

Não será fácil, portanto, a visita do lanterna-vermelha ao líder do campeonato. A equipa de Nuno Manta Santos vai entrar em campo com menos nove pontos do que a primeira equipa acima da linha de água e sabe que também a história não joga a seu favor.

Aliás, o Desp. Aves nunca venceu o Benfica nos 16 jogos disputados com as águias. O melhor que conseguiu foram dois empates, um para a Liga e outro para a Taça da Liga, ambos na vila das Aves.