Di María foi apresentado esta quinta-feira como o novo jogador do Benfica, no regresso 13 anos depois, na varanda do Estádio da Luz, num final de tarde de fortes emoções perante milhares de adeptos benfiquistas.

Pelas 19h04, o argentino chegou à varanda, conduzido pelo presidente Rui Costa. Deparou-se com os adeptos e deixou os primeiros acenos e gestos de aprovação com o polegar, perante muitos aplausos dos adeptos do Benfica, com fogo de artifício pelo meio.

Di María ficou então ali sozinho, como protagonista: beijou o símbolo na camisola, sorriu e saltou perante milhares de fãs, numa receção apoteótica neste regresso ao Benfica. Colocou o cachecol e preparava-se para falar, mas teve ainda de contemplar os adeptos a cantar repetidamente: «Eu amo o Benfica».

Ao fim de cinco minutos na varanda, eis as palavras de Di María.

«Primeiro, muito obrigado por estarem aqui, sei que em Portugal não é normal fazerem destas coisas e hoje estão todos cá por mim», começou por dizer Di María, que depois ouviu em uníssono o seu nome por parte dos adeptos.

«Os meus sentimentos são únicos, inigualáveis. Voltar outra vez à minha casa, porque sinto-a como a minha casa, é algo único. Sinceramente, estou completamente agradecido a todos, ao presidente, que me deu a possibilidade de voltar outra vez a casa. É algo inexplicável, agradecido eternamente por me terem recebido aqui», prosseguiu o argentino.

«Tive muitas propostas de muitos lugares, mas tinha a vontade, o entusiasmo e a força de vir cá, a casa outra vez, sentir-me feliz novamente. Sinceramente, escolhi com o meu coração e nada mais. Muito obrigado», disse, ainda.

«O que sinto é o que senti no dia em que cheguei em 2007 a Lisboa. É continuar a trabalhar, a lutar por títulos, este ano o Benfica ganhou o 38 e que no ano que aí vem possamos seguir pelo mesmo caminho e tentar conquistar o 39. Muito obrigado», concluiu Di María.

Pouco depois, Rui Costa reapareceu ao lado de Di María, no momento em que se cantou o hino do Benfica, entre Di María e os adeptos.