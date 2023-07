Ángel Di María já está em Portugal. O novo reforço do Benfica aterrou por volta das 11h00, no Aeroporto de Tires, em Cascais.

No local, estava um pequeno grupo de adeptos dos encarnados, a quem Di María acenou, e os jornalistas: o internacional não prestou quaisquer declarações.

A apresentação do novo número 11 do Benfica, refira-se, está marcada para esta tarde, às 19h04, no Estádio da Luz. A cerimónia, que será junto à estátua de Eusébio, é aberta aos adeptos.