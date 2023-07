Em janeiro o Benfica tinha dois campeões do mundo pela Argentina, depois Enzo saiu e ficou só Otamendi, mas agora, no arranque para a nova temporada, Di María também se junta à festa e volta a fazer companhia a Otamendi nesse lote.

Ora, e de campeão do mundo para campeão do mundo, o capitão das águias deu as boas-vindas ao amigo e colega de seleção, com quem vai agora partilhar balneário também na Luz.

«Bem-vindo, amigo. Rumo ao 39», escreveu Otamendi, nas redes sociais.