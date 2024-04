O treinador do Benfica, Roger Schmidt, respondeu esta quarta-feira sobre o lance de Di María com Pedro Gonçalves no dérbi de Alvalade, considerando que o toque do argentino na cara do jogador do Sporting não foi «forte» o suficiente para fazer cair o português.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, Schmidt diz que há aspetos em que Di María tem de melhorar, mas que também tem de ser um jogador respeitado, pelo que é e pela sua carreira.

«Foi um toque na cara do Pedro Gonçalves, penso que não foi um golpe forte ou algo assim para cair, mas não foi 100 por cento correcto, mas o que vejo é o panorama global», começou por dizer Schmidt.

«Para mim, é um jogador de topo, em grande forma. Fez um grande jogo no sábado e já tinha feito na terça-feira e, além disso, é um desportista justo. Na minha opinião, os árbitros também o utilizam um bocadinho para mostrar a sua, não sei, disposição ou estatuto. Porque há muitas falta esta época, ele sofre muitas faltas e isso não se traduz em muitos livres. Eu penso que ele está ali no meio: pode fazer algumas coisas melhor, controlar as suas emoções, mas temos também de respeitar a sua carreira como jogador e penso que tem de obter mais justiça em campo e, claro, ser justo como jogador e ser humano. Não tenho dúvidas sobre a sua personalidade e respeito. Joga com emoção, motivação, especialmente os jogos de topo como o do último fim de semana e é um jogador de topo em tudo», concluiu o técnico alemão.

O Benfica-Marselha tem arbitragem de Michael Oliver e apito inicial marcado para as 20 horas de quinta-feira. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.