Otamendi e Di María, jogadores do Benfica, estão entre os 26 convocados de Lionel Scaloni para os jogos de preparação da Argentina com El Salvador e Nigéria, nos dias 23 e 27 de março.

A dupla campeã do mundo em 2022 continua a merecer a confiança do selecionador argentino, tal como Lionel Messi, que atua agora ao serviço do Inter Miami, dos Estados Unidos.

Lisandro Martínez, Montiel e o ex-Sporting Acuña são baixas devido a lesão. Barco, antigo jogador do Boca Juniors que está agora no Brighton, e Carboni, emprestado pelo Monza ao Inter, vão procurar a primeira internacionalização pela seleção albiceleste.