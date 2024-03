Exequiel Palacios foi campeão do Mundo em 2022, mas acaba de perder as camisolas e a medalha conquistadas no Qatar, vendidas pela antiga companheira, em leilão, em forma de vingança, depois da separação do jogador que milita no sensacional Bayer Leverkusen comandado por Xabi Alonso.

Em dezembro de 2022, Exequiel Palacios e a influencer nas redes sociais Yésica Frías, casados em 2021, mantinham uma relação cor de rosa, que ficou registada nas muitas fotografias partilhadas pelo casal nas redes sociais, incluindo na festa do título, em pleno relvado, quando os jogadores se juntaram às respetivas famílias.

No entanto, pouco mais de um ano depois, a relação deteriorou-se e acabou por chegar ao fim, com muita polémica, com uma alegada traição do jogador, problemas financeiros e acusações de parte a parte.

Yésica acusa Exequiel de ter deixado de pagar as prestações da casa onde vive, em Tigre, e, nesse sentido, decidiu vencer as relíquias que o jogador tinha deixado no seu apartamento, incluindo a medalha de campeão do mundo, bem como as camisolas que utilizou nesse mundial, de forma a poder pagar as dívidas acumuladas.

«Só quero que ele assine o divórcio. Só lhe peço que me devolva os bens que me pertencem. Vou vender todas as camisolas e a medalha de campeão do mundo para pagar o apartamento», destacou a influencer que, inclusive, já publicou algumas fotografias dos compradores das relíquias do Mundial.