Javier Aguirre, carismático treinador mexicano do Maiorca, atendeu uma chamada telefónica no decorrer da conferência de imprensa que se seguiu à vitória, no desempate por penáltis, sobre a Real Sociedad, em jogo dos quartos de final da Taça do Rei.

Um jornalista tinha acabado de fazer uma pergunta, o treinador mexicano preparava-se para responder quando o telefone tocou. Sem hesitar, o treinador mexicano atendeu. Foi uma conversa rápida, mas o momento não deixou de ser surreal.

Ora veja: