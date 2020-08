Rui Costa esclareceu nesta noite as declarações que teve nesta tarde de sábado, sobre as negociações com Edinson Cavani.

Em declarações, via telefone, ao Maisfutebol, o administrador da SAD encarnada disse que não se tinha «expressado bem» até porque estava num contexto de Liga dos Campeões quando foi confrontado com a pergunta de um jornalista uruguaio.

«O que eu quis dizer com 'esperamos uma resposta' é que do nosso lado está encerrado, ou seja, que a bola está do lado dele. O Benfica fez a sua proposta, chegou a um limite, e, por nós, pelo lado do Benfica a negociação está encerrada. A minha única intenção era de admitir ao jornalista uruguaio que sim, que o Benfica tinha feito uma proposta, como era conhecido. Mas queria dizer que por nós está encerrado, fizemos o esforço que pudemos fazer. Pode ter passado a ideia que tinha reaberto alguma coisa, mas não é assim», concluiu Rui Costa ao nosso jornal.