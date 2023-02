O futebolista do Chelsea, o argentino Enzo Fernández, voltou a lembrar o Benfica e a passagem de meia época pelos encarnados em 2022/23, reforçando a gratidão já expressa nas últimas semanas, já após a chegada a Londres.

«Mudou a minha vida. Vou sentir-me sempre grato ao Benfica. Abriram-me as portas da Europa. Sinto-me muito agradecido pelo que o clube fez por mim, diretores, colegas de equipa. Depositaram muita confiança em mim, para não falar do pessoal técnico, que me deu muito apoio e amor desde que lá cheguei», referiu, em declarações aos canais oficiais do Chelsea, lembrando ainda o compatriota Lionel Messi.

«Sempre disse que Messi era um jogador para o qual eu olhava. Tento sempre aprender com ele. É uma grande pessoa e deu-me muito amor e apoio na seleção. Também o defrontei quando joguei pelo Benfica na Liga dos Campeões. Depois disso, tornámo-nos colegas na seleção da Argentina», observou.