O futebolista do Chelsea, Enzo Fernández, mostrou-se agradecido ao Benfica pela meia época feita nos encarnados, onde chegou oriundo do River Plate, saindo no final do mercado de janeiro para o emblema inglês.

«Mudou a minha vida, vou ser sempre grato ao Benfica, abriu-me as portas da Europa. Sou sempre grato pelo que o clube fez por mim. Foi uma experiência bonita, aprendi muito lá», referiu o médio, em declarações à BT Sport, numa entrevista lançada na sexta-feira, sobre o seu percurso no futebol.

O argentino de 22 anos, campeão do mundo pela seleção no Qatar, em dezembro último, falou ainda da conquista.

«O Mundial é como atingir o céu. É, para mim, a glória eterna. Uma conquista histórica, não conseguíamos há muito tempo», apontou.

Agora no Chelsea, Enzo voltou a frisar que tinha o sonho de jogar na Premier League. «Sempre sonhei jogar na Premier League, o Chelsea deu-me a oportunidade, estou grato por confiarem em mim e amo tudo no clube. Estou contente com os colegas de equipa e com a equipa técnica», afirmou.

Enzo foi ainda questionado pelo seu percurso nos últimos meses, sobre se imaginava, depois de ter chegado ao Benfica no verão, se pensava ser já campeão mundial de seleções e estar agora no Chelsea e como o médio mais caro da história da Premier League. «Para ser honesto, não acreditaria. Passou tudo tão rápido. Trato de desfrutar do futebol, a minha paixão», respondeu.