O treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou crença na continuidade de Enzo Fernández no clube para o resto da época 2022/23, depois de ter sido uma possibilidade mais forte a saída para o Chelsea, na sequência do Mundial 2022.

«Sim, com certeza. Sabem que, quando vejo o Enzo jogar neste momento pelo Benfica, vejo um jogador a um nível de topo, que está muito feliz por jogar por clube e penso que nada mais há na sua cabeça. Por isso, não espero perder nenhum dos nossos jogadores que estão a jogar muito e que são titulares. É por isso que vejo foco nos jogadores e é por isso que espero que ele fique», afirmou Schmidt, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Paços de Ferreira, duelo antecipado da 20.ª jornada da I Liga (quinta-feira, 20h15).

Questionado ainda sobre se preferia não perder nenhum jogador do atual plantel, em vez de ter reforços, Schmidt lembrou os ajustes que o grupo sofreu já desde o mercado de transferências no último verão.

«Claro que nós tentamos sempre fazer o melhor na janela de transferências para melhorar a equipa, mas também tivemos a situação no verão: muitos jogadores que são bons, mas também eram muitos. Penso que tivemos 39 jogadores em treinos, claro que é muito para uma época, mesmo que jogues muitos jogos, competições europeias. Mesmo assim, para o quotidiano, para dar oportunidades a todos de jogar, era muito. Tentámos reduzir um pouco a equipa. Tentamos sempre melhorá-la. Estamos no meio disso. Faltam alguns dias, já tomámos algumas decisões, alguns saíram, alguns entraram. Se algo mais acontece, vamos ver. Estamos focados nos jogos, é um momento decisivo da época», frisou, deixando nova nota sobre o mercado e sobre o equilíbrio da equipa na reta final da conferência.

«Há sempre uma dinâmica ao longo da época. Temos de ajustar e penso que os responsáveis do clube estão a fazê-lo bem, temos também de ver os desejos dos jogadores: se eles querem sair porque não se eles não conseguem jogar muito aqui no Benfica, claro que temos de respeitar e encontrar soluções. Temos de ver o todo e, depois, o objetivo é melhorar a equipa, equilibrá-la, reagir às lesões de jogadores que não estão aptos. Nste mercado de janeiro normalmente não acontece tanta coisa, mas na nossa situação, com muitos jogadores, temos de utilizar o momento e estamos a fazê-lo. Mas é algo que temos de fazer nos bastidores. O mais importante é o que fazemos no campo», salientou.