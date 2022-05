O futuro de Enzo Fernández permanece uma incógnita no River Plate. Desejado pelo Benfica, o médio dos millonarios continua a ser uma das figuras da equipa de Marcelo Gallardo, treinador que na última madrugada abordou a situação de Enzo Fernández.

«Pode haver propostas, mas vamos fazer valer os valores de mercado e se o jogador chegar com uma oferta e estiver disposto a sair, nunca fechei portas», disse o técnico após a vitória sobre o Colo Colo, na Libertadores.

«Temos de ter calma, o que está por vir dá-nos pouco tempo de manobra e precisamos de ter equilíbrio», continuou, para realçar que nenhum jogador quer sair com a principal competição de clubes da América do Sul por disputar.

«Nesse sentido sempre fomos claros: quando começamos a competir quero jogadores que estejam com a cabeça nos oitavos de final. Conversamos sobre isso internamente, com cada um dos que tem hipótese de sair. Sempre soube com antecipação quando um jogador pode sair por dialogar com eles», concluiu Gallardo.

O desejo e a inconfidência do pai de Enzo Fernández

Quem também falou sobre Enzo Fernández foi o pai do jogador. Citado pelo Olé, Raul Fernández disse:

«O meu desejo é pessoal e esse sempre será que ele fique no River, aproveitar para vê-lo um pouco mais no clube e também disfrutar dele como filho. Ele tem 21 anos, mas mora sozinho há três anos e vemo-nos pouco, às vezes uma ou duas vezes por mês. No dia em que ele for jogar para a Europa, vamos vê-lo uma vez por ano.»

O pai do médio cobiçado pelo Benfica confidenciou também que pelo que falou com o filho, «Enzo quer ficar» no River Plate. «Gostaria de terminar a Libertadores com o River, como adeptos queremos ganhá-la. Se ele puder jogar a final e vencê-la, melhor ainda. E depois que vá para o resto», concluiu.