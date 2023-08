O Benfica apresentou, esta sexta-feira, o terceiro equipamento que vai usar na nova temporada.

Maioritariamente branca, com cinco cores (em representação dos cinco continentes) diferentes nas laterais e na bainha, esta camisola pretende «enaltecer uma comunidade que se mantém unida pelo clube» e segue a linha do segundo equipamento, ou seja, serve como homenagem aos adeptos que «acompanham o clube mesmo estando fora do país».