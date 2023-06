O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação de Marie-Yasmine Alidou para a equipa feminina de futebol.

A média de 28 anos chega proveniente do Famalicão e assinou um contrato válido por cinco anos com as águias, até junho de 2028.

Além do Famalicão, equipa pela qual fez 12 golos e quatro assistências em 32 jogos, a internacional canadiana passou ainda por Sturm Graz, Klepp, Huelva, Linkoping e Marselha.

«É uma grande honra estar aqui e assinar por este grande clube. Estou muito entusiasmada e ansiosa por começar a trabalhar com esta equipa e ganhar títulos. Espero, também, estar à altura da responsabilidade», disse, à BTV.