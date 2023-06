O Benfica foi à Federação Portuguesa de Basquetebol buscar o troféu de campeão nacional.



Os encarnados decidiram não participar na cerimónia oficial de entrega de prémios como forma de protesto pelo castigo aplicado a Travante Williams, jogador do Sporting. Apesar de terem derrotado os leões na final, as águias recolheram aos balneários e não fizeram a festa em campo.



Apenas esta quinta-feira, quase três semanas após o fim do campeonato, é que o Benfica foi, representado pelo capitão Tomás Barroso e pelo team Manager, João Nuno Crespo, receber a Taça das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol