Andrea Agnelli, antigo presidente da Juventus e um dos maiores defensores da Superliga Europeia, voltou a falar da necessidade de lançar um novo formato da principal competição de clubes na Europa.

«A Superliga Europeia é necessária, porque se a competição continuar previsível como é agora, o público vai afastar-se do futebol. Os adeptos vão continuar a assistir ao futebol internacional nos Países Baixos se o Ajax, o Feyenoord ou o PSV nunca tiverem hipóteses de vencer ou competir pelo título?», referiu em entrevista ao De Telegraaf.

«É hora de uma Liga mais justa. Se o sistema atual for mantido, a distância entre os clubes ingleses e espanhóis, mais o PSG e o Bayern Munique, e todos os outros só vai aumentar. Por isso temos de ambicionar mais democracia desportiva. O sistema atual não oferece futuro a clubes históricos como Ajax, Anderlecht, Celtic, Benfica, Panathinaikos ou Estrela Vermelha.»

Andrea Agnelli, recorde-se, deixou a presidência da Juventus depois de ter sido suspenso pela Federação Italiana, na sequência de um escândalo financeiro, mas não se afastou do futebol. A ideia da Superliga, que alimentou com Florentino Perez, mantém-no ativo.

«Os campeões nacionais e internacionais de vários campeonatos são muitas vezes conhecidos por antecedência. Sobretudo por causa das receitas que os clubes obtêm do mercado de transferências A Liga Inglesa lidera nesse aspeto e por isso está sempre fortemente representada nas fases finais da Liga dos Campeões», acrescentou.

«É importante que todos os clubes tenham uma oportunidade de ganhar. Como adepto de futebol, apoio fortemente uma nova competição internacional. Ao contrário do que fazem a UEFA e a FIFA, que não se importam com os problemas do clube. Elas querem manter tudo como está e opõem-se a qualquer mudança. É por isso que a Champions não é uma prova de futuro. Um clube polaco não tem o direito de alcançar o sucesso? Os polacos não têm paixão suficiente pelo futebol?»

Por tudo isto, Andrea Agnelli diz que o futuro só pode passar por «um campeonato europeu de 68 clubes de toda a Europa, com várias divisões com esquema de promoção e descida, com condições que dão oportunidades iguais aos clubes».