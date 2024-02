O Benfica recorreu para o TAD da multa aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelo arremesso de um objeto, por parte de um adepto do Benfica, que atingiu o analista do FC Porto, Carlos Hernandez Pintado, após o clássico com o Benfica no Estádio da Luz a 29 de setembro de 2023.

O CD, numa decisão comunicada na semana passada, condenou o Benfica ao pagamento de 6.120 euros, mas a SAD dos encarnados apresentou recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O Benfica-FC Porto terminou com a vitória dos encarnados por 1-0.