A vitória no dérbi sobre o Sporting, com dois golos nos descontos, permitiu ao Benfica virar o tempo de compensação a seu favor: até aqui a equipa de Roger Schmidt estava com um saldo negativo, com três pontos perdidos e dois ganhos depois dos 90 minutos.

Agora, e com este triunfo, ficou com um saldo positivo de dois pontos ganhos, mas ainda assim muito longe do FC Porto: a equipa de Sérgio Conceição é a que mais lucra com os descontos. Exatamente oito dos 25 pontos que soma foram alcançados na compensação.

O FC Porto, aliás, ainda não sofreu golos depois dos noventa minutos, tendo marcado um total de cinco golos, que lhe permitiram ganhar dois pontos ao Farense, três ao Rio Ave, um ponto ao Arouca e mais dois ao Gil Vicente.

Refira-se a esse propósito que os jogos do Benfica já tiveram oito golos após os noventa minutos, cinco a favor e três contra, mas só cinco desses golos alteraram a divisão de pontos.

Já o Sporting entrou na Luz com grande lucro, também, no período de compensação, tendo marcado por três vezes e nunca sofrido, o que lhe significava um ganho de quatro pontos. O dérbi veio alterar tudo: sofreu dois golos e perdeu três pontos, pelo que o balanço total nesta altura são três golos a favor, dois contra e apenas um ponto ganho na compensação.

O pior registo dos grandes.

Isto porque, no caso do grande que falta, os descontos também têm sido simpáticos: o Sp. Braga marcou por seis vezes depois do minuto 90 e sofreu apenas um golo. Perdeu um ponto frente ao Famalicão, mas ganhou dois ao Moreirense e três ao Rio Ave.

O que dá um balanço de quatro pontos ganhos na compensação, que tornam o Sp. Braga a segunda equipa do campeonato nacional mais feliz depois do minuto 90.

No plano oposto, o Rio Ave é a equipa que mais perde com os descontos.

A formação de Luís Freire já sofreu sete golos depois do minuto noventa, tendo marcado apenas um, que lhe custaram sete pontos: três frente ao FC Porto, mais três frente ao Sp. Braga e um ponto com o Farense. Se não fosse a compensação, o Rio Ave teria nesta altura 16 pontos e estaria em oitavo lugar... a quatro pontos do quinto classificado, em fez de estar uma posição acima da linha de água.

Outra equipa a quem os descontos têm sido caros é o Estoril: sofreu cinco golos, marcou três e perdeu um total de seis pontos, o que a coloca no décimo lugar.

Balanço de pontos ganhos e perdidos na compensação:

FC PORTO – 8 PONTOS GANHOS

(cinco golos marcados, zero sofridos)

2ª jornada, Farense em casa (1-1 para 2-1) – ganhou dois pontos

3ª jornada, Rio Ave fora (0-1 para 2-1) – ganhou três pontos

4ª jornada, Arouca em casa (0-1 para 1-1) – ganhou um ponto

6ª jornada, Gil Vicente em casa (1-1 para 2-1) – ganhou dois pontos

SP. BRAGA – 4 PONTOS GANHOS

(seis golos marcados, um sofrido)

1ª jornada, Famalicão em casa (1-1 para 1-2) – perdeu um ponto

3ª jornada, Moreirense fora (2-2 para 3-2) – ganhou dois pontos

8ª jornada, Rio Ave em casa (0-1 para 2-1) – ganhou três pontos

FAMALICÃO – 3 PONTOS GANHOS

(dois golos marcados, zero sofridos)

1ª jornada, Sp. Braga fora (1-1 para 2-1) – ganhou dois pontos

7ª jornada, Boavista fora (1-2 para 2-2) – ganhou um ponto

BENFICA – 2 PONTOS GANHOS

(cinco golos marcados, três sofridos)

1º jornada, Boavista fora (2-1 para 2-3) – perdeu três pontos

8ª jornada, Estoril fora (0-0 para 1-0) – ganhou dois pontos

11ª jornada, Sporting em casa (0-1 para 2-1) – ganhou três pontos

FARENSE – 2 PONTOS GANHOS

(três golos marcados, dois sofridos)

2ª jornada, FC Porto fora (1-1 para 1-2) – perdeu um ponto

7ª jornada, Sporting em casa (2-2 para 2-3) – perdeu um ponto

9ª jornada, Rio Ave fora (3-3 para 4-3) – ganhou dois pontos

11ª jornada, Boavista fora (1-1 para 3-1) – ganhou dois pontos

PORTIMONENSE – 2 PONTOS GANHOS

(dois golos marcados, quatro sofridos)

5ª jornada, V. Guimarães fora (1-1 para 2-1) – ganhou dois pontos

SPORTING – 1 PONTO GANHO

(três golos marcados, dois sofridos)

1ª jornada, Vizela em casa (2-2 para 3-2) – ganhou dois pontos

7ª jornada, Farense fora (2-2 para 3-2) – ganhou dois pontos

11ª jornada, Benfica fora (1-0 para 1-2) – perdeu três pontos

VITÓRIA – 1 PONTO GANHO

(dois golos marcados, um sofrido)

5ª jornada, Portimonense em casa (1-1 para 1-2) – perdeu um ponto

7ª jornada, Estoril em casa (2-2 para 3-2) – ganhou dois pontos

CASA PIA – 1 PONTO GANHO

(três golos marcados, um sofrido)

5ª jornada, Arouca fora (0-0 para 1-0) – ganhou dois pontos

8ª jornada, Estrela em casa (0-0 para 0-1) – perdeu um ponto

E. AMADORA – 1 PONTO GANHO

(dois golos marcados, quatro sofridos)

3ª jornada, Estoril em casa (1-1 para 2-1) – ganhou dois pontos

6ª jornada, Desp. Chaves fora (2-1 para 2-2) – perdeu dois pontos

8ª jornada, Casa Pia fora (0-0 para 1-0) – ganhou dois pontos

11ª jornada, Moreirense em casa (0-0 para 0-1) – perdeu um ponto

MOREIRENSE – 0 PONTOS

(um golo marcado, um sofrido)

3ª jornada, Sp. Braga em casa (2-2 para 2-3) – perdeu dois pontos

11ª jornada, Estrela fora (0-0 para 1-0) – ganhou dois pontos

BOAVISTA – 0 PONTOS

(dois golos marcados, três sofridos)

1ª jornada, Benfica em casa (1-2 para 3-2) – ganhou três pontos

7ª jornada, Famalicão em casa (2-1 para 2-2) – perdeu dois pontos

11ª jornada, Farense em casa (1-1 para 1-3) – perdeu um ponto

VIZELA – 0 PONTOS

(um golo marcado, um sofrido)

1ª jornada, Sporting fora (2-2 para 2-3) – perdeu um ponto

6ª jornada, Estoril fora (1-2 para 2-2) – ganhou um ponto

DESP. CHAVES – 1 PONTO PERDIDO

(dois golos marcados, três sofridos)

6ª jornada, E. Amadora em casa (1-2 para 2-2) – perdeu um ponto

AROUCA – 1 PONTO PERDIDO

(um golo marcado, dois sofridos)

1ª jornada, Estoril fora (3-3 para 4-3) – ganhou dois pontos

4ª jornada, FC Porto fora (1-0 para 1-1) – perdeu dois pontos

5ª jornada, Casa Pia em caa (0-0 para 0-1) – perdeu um ponto

ESTORIL – 6 PONTOS PERDIDOS

(três golos marcados, cinco sofridos)

1ª jornada, Arouca fora (3-3 para 3-4) – perdeu um ponto

3ª jornada, Estrela fora (1-1 para 1-2) – perdeu um ponto

6ª jornada, Vizela em casa (2-1 para 2-2) – perdeu dois pontos

7ª jornada, V. Guimarães fora (2-2 para 2-3) – perdeu um ponto

8ª jornada, Benfica em casa (0-0 para 0-1) – perdeu um ponto

RIO AVE – 7 PONTOS PERDIDOS

(um golo marcado, sete sofridos)

3ª jornada, FC Porto em casa (1-0 para 1-2) – perdeu três pontos

8ª jornada, Sp. Braga fora (1-0 para 1-2) – perdeu três pontos

9ª jornada, Farense em casa (3-3 para 3-4) – perdeu um ponto