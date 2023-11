Com a reviravolta nos minutos finais frente ao Sporting, Roger Schmidt alcançou, no último domingo, a quarta vitória em sete Clássicos desde que chegou a Portugal. No entanto, em todas as vitórias encarnadas, há um denominador comum: os adversários acabaram com menos um jogador.



Algo a que o técnico germânico é alheio, obviamente.



A primeira vitória de Schmidt ao comando das águias em Clássicos foi no Dragão frente ao FC Porto em 2022/23. Os dragões viram Eustáquio ser expulso aos 27 minutos e acabaram por perder com um golo de Rafa aos 72 minutos.



A segunda vez que tal aconteceu, foi, porém, diferente. O Benfica conquistou a Supertaça frente ao FC Porto (2-1), no arranque da presente época. Os encarnados construíram uma vantagem de dois golos na segunda parte - Musa e Di María marcaram - quando ambos os conjuntos estavam com 11 jogadores. Porém, os azuis e brancos terminaram o encontro com menos um por expulsão de Pepe em cima do minuto 90.



Um cenário diferente do jogo disputado no Dragão no ano anterior, importa sublinhar.



Igualmente esta época, o Benfica derrotou o FC Porto por 1-0 na Luz. O jogo ficou marcado pela expulsão de Fábio Cardoso, aos 19 minutos. As águias capitalizaram a superioridade numérica e venceram graças a um golo de Di María.



Por fim, no dérbi com o Sporting, do último domingo, o campeão nacional virou a partida depois da expulsão de Gonçalo Inácio nos minutos iniciais da segunda parte. Os leões aguentaram até aos descontos, altura em que Neves e Tengstedt consumaram a reviravolta encarnada.



Além de quatro vitórias, Schmidt tem ainda uma derrota e dois empates.