O Benfica vai receber 100 mil euros pela transferência de David Carmo para o FC Porto. A SAD portista, recorde-se, vai pagar 20 milhões de imediato pela contratação do central de 22 anos ao Sp. Braga.

Ora ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA, a SAD encarnada tem direito a receber 100 mil destes 20 milhões. As contas são fáceis de fazer: David Carmo jogou nas camadas jovens do Seixal durante duas épocas, precisamente nas temporadas em que cumpria 12 anos e 13 anos, pelo que lhe cabe receber 0,25 por cento da transferência por cada uma dessas épocas.

Ou seja, no total são 0,5 por cento, o que significa exatamente 100 mil euros.

Para além do Benfica, também o Anadia vai receber dinheiro: 50 mil euros correspondentes a 0,25 por cento da transferência, por ter tido o jogador na época em que cumpriu 14 anos.

Teoricamente, a Sanjoanense também tem direito a 50 mil euros, mas neste caso é preciso recordar que o Sp. Braga comprou ontem, segunda-feira, os 10 por cento que a Sanjoanense ainda detinha do passe de David Carmo, por 950 mil euros, como o Maisfutebol escreveu, e nestes contratos geralmente o clube comprador salvaguarda que o clube vendedor abdica do mecanismo de solidariedade.