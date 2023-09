Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o FC Porto por 1-0 no Estádio da Luz:

[Sobre a exibição de João Neves, que foi eleito o melhor em campo]

«Não tenho de descrever. Toda a gente vê a felicidade que ele tem em jogar futebol. Está a evoluir muito rapidamente, está na equipa há meio ano, mas a cada dia que passa faz melhor as coisas, assume muita responsabilidade e é isso que é preciso aqui. Não é o jogador mais alto, mas ganhou quase todos os duelos, também no ar. É muito bom com bola, taticamente inteligente e é também muito disciplinado e tem motivação para trabalhar muito no meio-campo. É um jogador muito completo e estou muito feliz por o termos connosco.»

[Com este jogo, sente que a equipa e os adeptos acreditam que Trubin é guarda-redes para o Benfica?]

«Foi muito importante para Trubin fazer este jogo contra o FC Porto sem sofrer golos. Penso que é super. Teve alguns momentos para resolver. Um remate, um controlo da profundidade, um ou dois cruzamentos. Mostrou muita confiança, muita concentração e disciplina. Estou muito feliz por ele, porque como sabem o início contra o Salzburgo não foi perfeito e penso que para ele isto é muito importante para gerar autoconfiança. Mas sempre estivemos muito convictos da qualidade que ele tem.»