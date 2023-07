Depois de uma entrada com o pé direito no primeiro jogo da pré-temporada 2023/24 – vitória frente ao Southampton –, Florentino Luís foi porta-voz do Benfica em Inglaterra, onde os encarnados estão a estagiar.

O médio português deu conta das boas sensações que a equipa tem sentido nestes primeiros dias de trabalho e falou das contratações de Kokcu e Di María.

«É sempre bom ganhar, mas o mais importante é assimilar as ideias. É tão bom estar de volta, sentir o relvado, estar com os colegas novamente e voltarmos a criar uma grande equipa», começou por dizer.

«As sensações foram boas, tal como todos colegas. Estamos preparados e a darmos o nosso melhor para estarmos ao melhor nível», acrescentou.

Florentino considera a concorrência forte na equipa de Roger Schmidt positiva e revelou o que o técnico germânico tem pedido nesta pré-época.

«É sempre ter concorrência no plantel, há muita qualidade entre nós e depois cabe ao mister escolher os melhores para estarem lá dentro.»

«Acima de tudo que estejamos no nosso melhor nível, para irmos crescendo passo a passo a nível técnico e a nível físico para chegarmos ao primeiro jogo oficial o mais bem preparados possível», revelou, sobre o pedido de Schmidt.

Houve ainda tempo para elogios a Kokcu e Di María. «Vejo com muito bons olhos, é um grande jogador, com muita qualidade e creio que vai acrescentar muito à equipa», disse, sobre o médio turco, antes de falar do argentino.

«Recordo-me dos tempos em que era mais pequeno e era apanha-bolas, via-o a jogar. É um grande jogador e é muito bom tê-lo na nossa equipa», confessou.