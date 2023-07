O Benfica venceu o Southampton, em Inglaterra (0-2), no primeiro jogo da pré-temporada 2023/24. David Neres (11m) e Mihailo Ristic (45m) marcaram os golos da formação orientada por Roger Schmidt, ambos na etapa inicial do encontro.

Perante a expectativa de ver os reforços da equipa encarnada frente aos Saints, foram dois santos da casa - jogadores que transitaram da época passada - a resolver a questão.

A cumprir uma semana de estágio no St. George's Park, o campeão português defrontou à porta fechada o último classificado da edição anterior da Premier League. O Southampton prepara-se para disputar o Championship.

FILME DO JOGO E VÍDEOS DOS GOLOS

Roger Schmidt apostou num onze forte, apenas com um reforço (Kökcu), e deu indicações claras para uma pressão alta e intensa, desde o apito inicial do encontro particular, a exemplo do que aconteceu na pré-época de 2022/23.

Impondo um ritmo elevado, o Benfica chegou com naturalidade à vantagem, tirando partido de um inspirado David Neres. O extremo brasileiro, na ressaca do castigo que o pode afastar da Supertaça de Portugal (o clube encarnado vai recorrer da decisão), apresentou-se com vontade de dar cartas.

Foram de facto 45 minutos de grande nível por parte de Neres. Anunciando desde cedo ao que ia, o internacional canarinho provocou vários desequilíbrios no flanco direito e rematou ao poste instantes antes de inaugurar o marcador (11m).

A defensiva encarnada anulou uma oportunidade de perigo, Ristic abriu para Rafa, o português arrancou e serviu David Neres já na área, para uma finalização de pé direito.

O campeonato nacional regressou ao ativo com a mesma mentalidade da época passada, apostando na pressão alta, nas transições rápidas e na mobilidade dos elementos que jogam nas costas do homem mais adiantado: Aursnes, Rafa e Neres baralharam as marcações.

Orkun Kökçü, a contratação mais cara da história do futebol português, procurou encaixar no jogo encarnado, demonstrando um sentido posicional e uma capacidade de passe muito acima da média. Ainda sem conhecimento, naturalmente, das dinâmicas do Benfica, uma máquina bem oleada.

João Victor, regressado do empréstimo ao Nantes, foi adaptado ao lado direito da defesa - não comprometeu nem deslumbrou - e Ristic surgiu de início à esquerda, marcando pontos na luta pela titularidade.

O lateral sérvio incorporou-se com regularidade no ataque (sem o alcance ofensivo de Grimaldo, saliente-se) e conseguiu fazer o gosto ao pé. Na primeira oportunidade, servido por David Neres - sempre ele - atirou por cima (42m). À segunda, depois de progredir no terreno, desferiu um belo remate com o pé esquerdo, cruzado, para o 0-2 (45m).

Roger Schmidt trocou os dez jogadores de campo para a etapa complementar do encontro e o ritmo baixou consideravelmente. João Mário, o elemento mais rotinado, foi deixando algumas notas de qualidade e Schjelderup, do outro lado, tentou mostrar serviço, embora com pouca eficácia.

A segunda metade do encontro foi incomparavelmente mais fraca, de resto, e o Benfica criou apenas duas situações claras de golo, ambas desperdiçadas por reforços de janeiro, após assistências de João Mário.

O internacional português serviu Tengstedt com um passe rasteiro, o dinamarquês tentou finalizar de calcanhar e a bola passou ao lado (58m). Já na reta final do encontro, João Mário ofereceu o golo a Schjelderup (82m), com o jovem norueguês a permitir uma defesa fenomenal do guarda-redes do Southampton.

Do outro lado do relvado, Samuel Soares assinou uma exibição segura, sem grandes motivos de preocupação. No lance mais perigoso da equipa inglesa, em que parece existir falta, o jovem guarda-redes largou uma bola na área e defendeu logo depois a recarga de Kyle Walker-Peters. Teste com nota positiva para o campeão português.