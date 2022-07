O Benfica defronta neste domingo o Fulham, em jogo particular, inserido no Troféu do Algarve, numa partida que a TVI transmite a partir das 20h15.

O Maisfutebol vai também acompanhar o jogo AO VIVO, e que é o terceiro duelo dos encarnados na pré-temporada, depois das vitórias sobre Reading e Nice.

Orientado por Marco Silva, o Fulham ascendeu esta época à Premier League e para além do técnico conta também com o português João Palhinha, contratado ao Sporting neste verão.

Benfica e Fulham são, aliás, as equipas que podem vencer o troféu. Após ambas terem vencido o Nice, jogam neste domingo a final.