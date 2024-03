O Benfica revelou os nomeados para os Galardões Cosme Damião, os quais serão entregues na festa de comemoração dos 120 anos do clube, que se realiza a 26 de março.

São 64 candidatos de oito categorias dos quais se destacam, por exemplo, João Neves, Samuel Soares, Tiago Gouveia e Tomás Araújo, nomeados para atleta revelação do futebol feminino.

Para atleta do ano no futebol masculino, concorrem ao prémio Rafa Silva, Otamendi e António Silva. No feminina, são cinco as candidatas: Kika Nazareth, Jéssica Silva, Lúcia Alves, Carole Costa e Lena Pauels.

De resto, Roger Schmidt concorre para o prémio de treinador do ano, com outros 16 técnicos das diferentes modalidades.

Destaque ainda para Diogo Ribeiro, campeão do mundo dos 50 e 100 metros mariposa que está nomeado na categoria de atleta de alta competição.

OS CANDIDATOS DIVULGADOS PELO BENFICA:

Revelação futebol masculino

João Neves

Samuel Soares

Tiago Gouveia

Tomás Araújo

Revelação futebol feminino

Christy Ucheibe

Andreia Faria

Lara Martins

Revelação modalidades

Lúcio Rocha (futsal)

Edmilson Sá (futsal)

Raquel Santos (hóquei em patins feminino)

Constança Sequeira (andebol feminino)

Martim Costa (hóquei em patins)

Alice Clemente (voleibol feminino)

Carlos Monteiro (futsal)

Viti (hóquei em patins)

Modalidade

Voleibol masculino

Hóquei em patins masculino

Basquetebol masculino

Andebol feminino

Futebol feminino

Futsal feminino

Hóquei em patins feminino

Atletismo

Esports

Ginástica feminina

Judo

Luta feminina

Natação

Polo aquático feminino

Triatlo

Ténis de mesa

Atleta de alta competição

Diogo Ribeiro (natação)

João Ribeiro/Messias Batista (canoagem)

Fernando Pimenta (canoagem)

Viktoriya Borshchenko (andebol feminino)

Nil Roca (hóquei em patins)

Maria Vieira (hóquei em patins feminino

Ivo Casas (voleibol)

Toney Douglas (basquetebol)

Treinador

Roger Schmidt (futebol)

Marcel Matz (voleibol)

Nuno Resende (hóquei em patins)

Norberto Alves (basquetebol)

João Alexandre Florêncio (andebol feminino)

Filipa Patão (futebol feminino)

Alex Pinto (futsal feminino)

Paulo Almeida (hóquei em patins feminino)

Ana Oliveira (atletismo)

Nuno Barateli (esports)

João Castelo (ginástica feminina)

Ana Hormigo (judo)

José Bastos (luta feminina)

Ricardo Santos (natação)

António Machado (polo aquático feminino)

João Mascarenhas (triatlo)

Paulo Marques (ténis de mesa)

Futebolista masculino

Otamendi

António Silva

Rafa

Futebolista feminina

Francisca Nazareth

Jéssica Silva

Lúcia Alves

Carole Costa

Lena Pauels