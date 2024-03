O Benfica empatou esta tarde em casa do Damaiense (1-1), em jogo da jornada 17 do campeonato nacional de futebol feminino, o último antes da participação histórica nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Na Damaia, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 34 minutos com um golo de Beatriz Cameirão, servida por Solange Carvalhas.

Na segunda parte, aos 68 minutos, a situação ainda ficou mais difícil para as encarnadas, já que Ana Seiça foi expulsa, após ver um vermelho direto.

Ainda assim, logo a seguir (70 minutos) as comandadas de Filipa Patão conseguiram empatar. Jéssica Silva cruzou para a área e a inevitável Kika Nazareth cabeceou para o 1-1.

A mesma Kika assustou alguns minutos depois, depois de um lance em que caiu sozinha e ficou com muitas dores no pé. Ainda assim, conseguiu voltar ao jogo.

Nos descontos, as águias tentaram o tudo por tudo para fazerem o 2-1, tiveram algumas oportunidades, mas não conseguiram desfazer o empate.

Com este resultado, o Benfica segue na liderança da tabela classificativa, com 44 pontos, mais oito do que o Sporting – mas mais um jogo. O Damaiense está em sexto, com 26 pontos.

Para a formação encarnada, segue-se agora a receção ao Lyon, na terça-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões: a primeira vez que uma equipa portuguesa vai jogar a fase a eliminar da Champions. O encontro é às 20h00, no Estádio da Luz.