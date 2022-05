Ángel Torres, presidente do Getafe, revelou que o Benfica está interessado na contratação de Mathías Olivera, lateral-esquerdo uruguaio de 24 anos que representa o emblema da região de Madrid desde 2017.

«Há um forte interesse do Nápoles, mas há mais equipas interessadas no jogador. Tenham cuidado porque pode complicar-se. Há pelo menos mais cinco: de Itália, de Espanha, da Alemanha e especialmente de Portugal. Na verdade, o Benfica está fortemente interessado nele. Ele merece decidir onde vai jogar no próximo ano. Estamos dispostos a escutar todas as solicitações», afirmou o dirigente em declarações à rádio Kiss Kiss Napoli.

Internacional uruguaio em três ocasiões, Mathías Olivera é habitual titular do Getafe. Tem contrato válido até 2025 e uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.