Um dos destaques da temporada, Afonso Sousa é um dos principais trunfos da SAD do Belenenses para realizar algum encaixe financeiro para fazer face às perdas monetárias naturais decorrentes da descida de divisão, consumada na última jornada do campeonato.

Mas há outra parte interessada num possível negócio este verão: o FC Porto.

Formado nos dragões, o médio internacional sub-21 por Portugal mudou-se em definitivo para os azuis em 2020, mas o clube portista manteve 50 por cento dos direitos económicos do jogador de 22 anos.

Por isso, qualquer receita será a dividir por dois, e essa receita nunca será inferior a quatro milhões: segundo foi possível apurar, é esse o valor mínimo estabelecido por Belenenses e FC Porto para uma eventual transferência.

Para já, ainda não houve nenhuma proposta concreta, mas abordagens foram várias, e sempre de clubes estrangeiros. Faltará agora acenar com o tal cheque de quatro milhões de euros para qualquer negócio avançar.

Yaya Sithole, Safira, e Luiz Felipe também têm mercado

Além de Afonso Sousa, de resto, também Yaya Sithole, Safira, e Luiz Felipe têm sido alvo do interesse de diversos clubes e podem ser negociados nas próximas semanas, para dar outra «almofada» financeira no ataque do Belenenses a um regresso ao principal escalão do futebol português já em 2023/24.