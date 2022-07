O Benfica venceu os espanhóis do Girona nesta sexta-feira, por 4-2, num encontro disputado na Suíça.

Os encarnados até estiveram a perder, graças a um golo de Stuani (52m), pouco depois do apito para a segunda parte.

Em três minutos, a turma de Roger Schmidt deu a «cambalhota no marcador». Aos 57, na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Jan Vertonghen que rematou de primeira para restabelecer a igualdade. Bah (60m) completou a reviravolta numa jogada de insistência em que apareceu na cara do guarda-redes adversário, tendo atirado cruzado, de pé esquerdo.

O 3-1 chegou pelos pés de Roman Yaremchuk, ao minuto 67, na cobrança de uma grande penalidade, depois de Chiquinho ser derrubado na grande área.

Bueno ainda reduziu para o conjunto catalão, aos 77 minutos, mas Rodrigo Pinho desfez as dúvidas com um excelente remate «em moinho», à entrada para o último minuto do tempo regulamentar.

