Ao quarto jogo da pré-temporada, o Benfica bateu os espanhóis do Girona, na Suíça, por 4-2, num jogo em que Roger Schmidt voltou a insistir no mesmo onze que tinha apostado nos últimos jogos com o Nice e com o Fulham à procura de fixar rotinas antes da pré-eliminatória da Liga dos Campeões. No entanto, a primeira parte terminou sem golos e foram os jogadores menos utilizados que acabaram por abanar o jogo num segundo tempo bem mais animado, com seis golos.

O FILME DO JOGO

Roger Schmidt voltou a insistir, pelo terceiro jogo consecutivo, no mesmo onze, mantendo apenas a rotação na baliza, com Helton Leite a voltar à titularidade. Uma política que visa certamente criar rotinas num onze que está cada vez mais claro, no dia em que foi confirmada a data e a hora do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (2 de agosto).

O Benfica procurou, desde logo, assumir as rédeas do jogo, diante de um Girona que também se apresentou com um bloco subido, mas que defendia com muitos jogadores e atacava com poucos. O jogo começou com uma oportunidade clara para a equipa portuguesa, na sequência de um lançamento longo de Otamendi, com João Mário a receber e a assistir Gonçalo Ramos para o primeiro remate da tarde, à figura de Juan Carlos.

O Benfica exibia os mesmos atributos que já tinha mostrado nos últimos jogos. Uma boa consistência defensiva, boa reação à perda da bola, com Florentino e Enzo em especial destaque neste papel, e um consequente desdobramento para o ataque, esta tarde, com João Mário a assumir mais vezes a ligação com o trio da frente.

David Neres voltou a ameaçar o golo, com uma cabeçada, depois de um lance trabalhado por João Mário e Grimaldo, mas o Benfica jogava, nesta altura, com um ritmo baixo, com muitos jogadores a acusarem o esforço natural da pré-temporada. O Girona, ainda sem reforços esta época e com um plantel limitado por algumas lesões, tinha como principal referência em Cristhian Stuani, avançado uruguaio que, na última época foi o melhor marcador da II liga espanhola.

O Benfica voltou a aparecer no final da primeira parte e foi para o intervalo depois da melhor oportunidade nos primeiros 45 minutos: recuperação de Enzo, transição de João Mário com passe para Gonçalo Ramos que acabou por demorar na opção pelo remate e deixou escapar a bola.

Novo onze, novo jogo

A primeira parte terminou sem golos e Roger Schmidt mudou tudo para o segundo tempo, com onze alterações de uma assentada. Entraram para o segundo tempo Vlachodimos, Bah, Vertonghen, António Silva, Gil Dias, Weigl, Meité, Chiquinho, Diego Moreira, Yaremchuk e Henrique Araújo.

Um onze diferente, um jogo diferente, até porque o Girona, que manteve a mesma equipa, acabou por desbloquear o marcador, num lance em que Meïte não ficou bem na fotografia. Na sequência de um livre da equipa catalão, o médio francês procurou cortar de cabeça, mas colocou-a nos pés de um adversário e o experiente Stuani, depois de um ressalto, aproveitou para bater Vlachodimos.

O Benfica reagiu em força e, em apenas dois minutos, virou o resultado nos instantes que se seguiram. O empate chegou de bola parada, na sequência de um canto, com António Silva a desviar de cabeça junto ao primeiro poste, para o remate de primeira de Vertonghen. Bola ao centro e novo golo, desta feita, na sequência de uma recuperação de Diego Moreira junta à área do Girona, com a bola a ficar solta para o remate certeiro de Bah que promete tornar a vida difícil a Gilberto. Em apenas dois minutos o Benfica passava para a frente do marcador.

O Girona, também a acusar o esforço, perdeu o equilíbrio em campo e Valery Fernandez pisou Chiquinho na área. Na conversão do castigo máximo, Yaremchuck aumentou a vantagem para 3-1. O Benfica estava balanceado para o ataque, mas voltou a hesitar em mais um lance de bola parada e o Girona reduziu a diferença, com Santiago Bueno a antecipar-se a Gil Dias na área.

O jogo estava aberto e Roger Schmidt lançou os restantes jogadores que estavam no banco [só não jogaram o guarda-redes Samuel Soares e André Almeida, este último a recuperar de uma amigdalite]. O Benfica acabou o jogo com Rodrigo Pinho, Yamrenchuck e Musa na frente e o madeirense acabou por fixar o resultado final em 4-2, com um remate acrobático, depois de assistência de Diogo Gonçalves.

Um bom teste para Roger Schmidt tirar apontamentos, com uma primeira parte que serviu para solidificar rotinas e uma segunda para observar as alternativas no plantel. Segue-se a Eusébio Cup, já na próxima terça-feira, frente ao Newcastle, depois já será a sério.

FICHA DO JOGO

Estádio Municipal de Yverdon, na Suíça

Árbitro: Tobias Thies

BENFICA: Helton; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández e João Mário; Neres, Gonçalo Ramos e Rafa Silva.

Jogaram ainda: Vlachodimos, Vertonghen, Bah, António Silva, Meite, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Weigl, Gil Dias, Bernardo, Diego Moreira, Yaremchuck, Rodrigo Pinho, Musa e Henrique Araújo.

GIRONA: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno e Juanpe; Ureña, Monjonell, Aleix Garcia, Terrats e Valery; Stuani.

Jogaram ainda: Adrián Ortola, Oriol Comas, Domencech, Alex Sala, Pau Victor, Artero, Biel Ferrés, Álex Almansa, Marc Aznar e Joel Roca.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores: Stuani (52m), Vertonghen (58m), Bah (60m), Yaremchuck (68m, gp), Santi Bueno (77m) e Rodrigo Pinho (88m.

Disciplina: cartão amarelo a Samu Saíz (38m), António Silva (80m) e Alex Sala (90m).

Resultado final: 4-2