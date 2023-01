De regresso ao Benfica, Gonçalo Guedes não escondeu a emoção por estar de volta ao clube onde se formou, e no qual se estreou no futebol profissional.

Em declarações à BTV, o internacional português confessou que ficou «encantado» assim que soube da possibilidade de regressar à Luz, por empréstimo do Wolverhampton.

«É uma felicidade enorme voltar a casa, ao sítio onde me criei. Estou muito feliz e espero que todos os Benfiquistas também estejam. Isto, para mim, é muito importante, voltar a casa é sempre muito bom», começou por dizer.

«É uma felicidade enorme, ainda não consigo descrever a felicidade que estou a sentir. Poder voltar ao clube onde nasci, onde fiz toda a formação, poder estar com a família, com os meus amigos... é um sentimento único e quero aproveitar ao máximo este momento», frisou.

Guedes continuou depois: «Assim que falaram comigo da opção do Benfica, fiquei logo encantado, como é óbvio, porque é um clube que me iria marcar e ao qual eu já tinha pensado que queria voltar. Fiquei muito contente, dei logo o aval de que gostaria de ir, e depois era os clubes chegarem a acordo. Foi possível, estou muito contente com isso.»

A terminar, o avançado de 26 anos garantiu que é mais um para ajudar a equipa de Roger Schmidt, líder do campeonato.

«A minha ambição é ajudar. Sou mais um para ajudar a equipa, dar tudo, vou procurar adaptar-me o mais rápido possível e ajudar a equipa ao máximo nos seus objetivos», concluiu.