Declarações de Gonçalo Guedes na flash interview da Sport TV. O reforço estreou-se com um golo no triunfo do Benfica sobre o Santa Clara, por 3-0:

«Voltar a vestir a camisola do Benfica foi espetacular. Estava um bocado nervoso no início, mas marcar o golo também me deu confiança. Entrámos no jogo muito bem e estou muito contente porque alcançámos aqui os três pontos.»

«Os adeptos são uma parte muito importante para a nossa confiança. Foi isso que me transmitiram. Estou muito feliz por isso.»

«Sou mais um jogador para ajudar e para continuar o bom momento que estamos a viver. Espero acelerar o jogo, rematar, fazer golos e assistências. Foi para isso que vim. Quero ajudar a equipa ao máximo e aproveitar cada momento e cada segundo.»