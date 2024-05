Gonçalo Moreiro, extremo de 18 anos, renovou esta segunda-feira contrato com o Benfica, informou o clube.

No clube da Luz desde 2015/16, contratado ao Pedrouços Atlético Clube, Gonçalo disputou a nona época com a camisola do clube.

«É um sentimento muito bom, porque é o meu clube do coração e por continuar a representá-lo. Prometo dar o máximo, sempre, como fiz até aqui, e assim o farei daqui para a frente. Agradeço a oportunidade que o Clube me deu e vou aproveitá-la», disse, em declarações à BTV.

«O objetivo é ser melhor a cada dia? Certo, é esse o objetivo e, talvez mais tarde, ir passo a passo e pensar no futuro. Os meus objetivos são, como sempre, o de ganhar pelo clube e estrear-me neste Estádio, é um sonho que tenho desde criança, desde muito pequenino, mesmo, vou trabalhar e fazer por isso», rematou o jovem futebolista.

Na presente temporada, Gonçalo fez 21 jogos e sete golos pelos sub-23, acrescentando mais três jogos na Youth League. Pela equipa de júniores fez cinco jogos e três golos. De destacar também que o atleta do Benfica já realizou 24 internacionalizações, divididas pela seleção sub-17 e sub-18.