Gonçalo Ramos dedicou a Pizzi o golo marcado nesta terça-feira pelo Benfica ao Newcastle.

Após inaugurar o marcador num desvio de cabeça na sequência de um canto, o jovem avançado das águias bateu continência, numa alusão à celebração habitual de Pizzi durante os anos em que vestiu a camisola do Benfica.

«Para ti, meu cota Pizzi», publicou nas redes sociais Gonçalo Ramos pouco depois do jogo. O médio, que já se rescindiu contrato com o Benfica e prepara-se para ser oficializado como reforço do Al Wahda - equipa dos Emirados Árabes Unidos que é treinada por Carlos Carvalhal - reagiu ao tributo do ex-companheiro. «Obrigado, meu menino! Que craque.»

O Benfica bateu o Newcastle por 3-2 e conquistou a Eusébio Cup.