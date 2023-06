Gonçalo Ramos também faz parte do Onze do Ano da Liga, votado por treinadores e capitães do principal escalão.

O internacional português é o quinto representante do campeão Benfica na equipa ideal da temporada, depois de António Silva, Nico Otamendi, Alex Grimaldo e João Mário.

Para além de Gonçalo Ramos, o ataque do Onze do Ano também já inclui Mehdi Taremi, do FC Porto, emblema também representado por Diogo Costa, Pepe e Otávio.

O médio Manuel Ugarte é o único representante do Sporting, sendo que falta apenas revelar um nome (avançado) da equipa ideal da temporada.