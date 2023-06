Mehdi Taremi, melhor marcador da Liga 2022/23, tem lugar reservado no ataque do Onze do Ano da competição.

O avançado iraniano marcou 22 golos em 33 jogos do campeonato nacional, para além de ter somado sete assistências.

Faltam nesta altura conhecer os outros dois elementos do setor mais ofensivo.

Até ao momento, as escolhas dos treinadores e capitães da Liga passaram por: Diogo Costa (FC Porto), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Otamendi (Benfica), Grimaldo (Benfica), Otávio (FC Porto), Ugarte (Sporting), João Mário (Benfica) e Taremi (FC Porto).